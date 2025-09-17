Consecomercio señaló que el sector ha mostrado un crecimiento favorable en los primeros ocho meses de 2025

El comercio en Venezuela ha mostrado un crecimiento favorable en los primeros ocho meses de 2025, aunque de manera más lenta de lo deseado. Gretzy Marín, secretaria del Comité Ejecutivo de Consecomercio y presidenta de Asocav, destacó que, a pesar de los desafíos, el sector sigue siendo un motor vital de la economía nacional, generando empleo y abasteciendo al mercado.

Un sector en crecimiento con desafíos persistentes

Marín, señaló que el sector de servicios, finanzas y, especialmente, el alimentario, han experimentado un crecimiento interesante. La recuperación es visible, aunque ha sido más lenta en los últimos dos meses. De acuerdo con la portavoz de Consecomercio, tres de cada cinco empleos en el país están relacionados con el comercio, lo que subraya su importancia para la economía.

Sin embargo, la reactivación enfrenta obstáculos significativos, siendo la alta presión fiscal el principal de ellos. Marín, afirmó que es “muy difícil” reactivar la economía en el contexto tributario actual, ya que los altos impuestos, tanto nacionales como municipales, impiden a los comerciantes ofrecer mejores precios y condiciones. Para resolverlo, el gremio aboga por una mesa de diálogo con las autoridades para simplificar los trámites y reducir las alícuotas.