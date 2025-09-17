Cinco beatos serán canonizados junto a José Gregorio Hernández y madre Carmen de Venezuela el 19 de octubre

Junto a José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, otros cinco beatos serán canonizados en una misa solemne el próximo 19 de octubre de 2025 en el Vaticano. La ceremonia, presidida por el papa León XIV, reunirá a fieles de todo el mundo en la plaza San Pedro para celebrar la vida de estas figuras que se convierten en modelos universales de fe. Estos son los santos que acompañarán a los primeros venezolanos en ascender a los altares:

Ignacio Choukrallah Maloyan: fue un arzobispo armenio que fue asesinado durante el genocidio armenio por negarse a renunciar a su fe.

Peter To Rot: fue un laico y padre de familia de papúa Nueva Guinea que se convirtió en líder espiritual de su comunidad. Fue ejecutado por los japoneses durante la segunda guerra mundial por resistirse a la imposición de costumbres paganas, demostrando que la santidad no es exclusiva de la vida religiosa o sacerdotal.

Vincenza Maria Poloni: religiosa italiana y fundadora del Instituto de las Hermanas de la Misericordia. Se dedicó a la caridad, la atención a los enfermos y la educación de jóvenes en una época de roles sociales limitados para las mujeres, su vida resalta la importancia de las congregaciones femeninas en la asistencia social.

María Troncatti: misionera italiana que trabajó por más de 40 años en la Selva Amazónica de Ecuador. Fundó escuelas y dispensarios, y se dedicó a evangelizar, educar y defender la dignidad de los pueblos indígenas, mostrando cómo la fe puede generar cambio social y justicia.

Bartolo Longo: abogado italiano que, después de una juventud alejada de la fe, se convirtió y dedicó su vida a promover el rosario y la devoción a la virgen María.

Así, en un mismo acto de fe y esperanza, siete vidas de distintos rincones del mundo convergen en el corazón de la iglesia, José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles no ascenderán solos a los altares; los acompañarán cinco hermanos de fe.