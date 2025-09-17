Autoridades dieron inicio al año escolar 2025 – 2026 en el estado Lara

En un acto de bienvenida al año escolar 2025-2026, el Alcalde de Iribarren, Yanys Agüero, acompañó al Gobernador del estado, Luis Reyes Reyes y al Ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, en una visita a la recién rehabilitada y embellecida Escuela Bolivariana Dima Acosta de Álvarez, situada en la comunidad Andrés Eloy Blanco de la parroquia Guerrera Ana Soto.

Las autoridades fueron recibidas con entusiasmo por los estudiantes, quienes realizaron un recorrido por las renovadas instalaciones y constataron cada uno de los trabajos que se ejecutaron para embellecer este importante espacio educativo del municipio Iribarren.

El Ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez destacó que más de 1.700 instituciones escolares han sido recuperadas a nivel nacional en lo que va del año. Destacó que 110 mil niños han sido incorporados a la matrícula escolar, de los cuales 6 mil pertenecen al estado Lara.

A su vez, el Alcalde del municipio Iribarren, Yanys Agüero, indicó: “estamos felices de ver la sonrisa de los niños, la emoción de los docentes y la dedicación de los padres, que son la muestra del éxito de las políticas públicas implementadas desde todos los niveles de gobierno”, acotó que el municipio Iribarren suma 756 recintos educativos, lo que conlleva a una matrícula de más de 216.454 estudiantes.

Por su parte, el Gobernador Reyes Reyes destacó la importancia de fortalecer el sistema educativo en la entidad, “la educación es el pilar fundamental para consolidar el desarrollo y crecimiento de nuestro país”, aseguró.