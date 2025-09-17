Aumenta la cifra de muertos por explosión de camión de gas en ciudad de México

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó un nuevo fallecimiento relacionado con la explosión del camión cisterna ocurrida el pasado 10 de septiembre en la alcaldía Iztapalapa. Se trata de la primera víctima no identificada que se da a conocer, lo que eleva el número total de muertes a 15.

La Secretaría de Salud Pública informó que el paciente, ingresado en calidad de desconocido en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital de alta especialidad Dr. Victorio de la Fuente Narváez del IMSS, no ha podido ser vinculado con ningún familiar hasta el momento.

La tragedia ocurrió la tarde del miércoles 10 de septiembre, cuando un camión cisterna con capacidad de 49.500 litros, perteneciente a la empresa Silza, volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en el este de la capital. El siniestro dejó inicialmente 14 muertos, 39 hospitalizados y 30 lesionados que ya han sido dados de alta.

Las autoridades continúan investigando las causas del accidente. Según el peritaje de la Fiscalía de Ciudad de México, el conductor del camión circulaba a 40 km/h pero perdió el control en una glorieta. El informe señala que el manejo del vehículo fue “sin la suficiente capacidad técnica”, lo que provocó la volcadura y posterior explosión.

El pavimento estaba seco y no se encontraron obstáculos en el terreno, lo que refuerza la hipótesis de que el accidente se debió a una pérdida de control por parte del conductor, quien permanece hospitalizado con quemaduras graves.

La Ciudad de México sigue de luto mientras se intensifican los esfuerzos por esclarecer los hechos y brindar apoyo a las víctimas y sus familias.