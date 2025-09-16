Yulimar regresó con éxito y luchará por medallas en Tokio

La campeona Yulimar Rojas logró la clasificación a la gran final del salto triple en el Mundial de Atletismo de Tokio, que se disputará este 18 de septiembre a las 7:55 a.m. (hora de Venezuela).

La venezolana Yulimar Rojas hizo su esperado regreso a las pistas y en su primer salto tuvo una marca de 14,49 metros que le dio el boleto a la final de triple salto del Mundial de Atletismo de Tokio.

Luego de un año de ausencia por una lesión en el Tendón de Aquiles que la marginó de los Juegos Olímpicos de París, Rojas, hizo su vuelta a la escena mundial dejando claro que llegó con la misión de recuperar su hegemonía en la disciplina.

Previo a este torneo, Yuli tuvo una leve presentación en una exhibición en Barcelona que tuvo que abandonar debido a molestias físicas.

La final en la que buscará subirse al podio se llevará a cabo este jueves. Toda Venezuela como siempre apoya a la reina Yulimar Rojas.