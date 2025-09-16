¿Tos que persiste en el tiempo? Estos son los signos que indican que debes consultar al médico

La tos es un reflejo común que puede ser causada por resfriados o alergias, pero cuando se prolonga, aun cuando se esté recibiendo tratamiento, puede ser una señal de alarma. Lo recomendable es solicitar atención médica para identificar las causas y obtener un manejo apropiado.

El doctor Ángel Torres, neumonólogo de la Clínica de Prevención del Cáncer (CPC) de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV), señaló que “si la tos (seca o húmeda) persiste por más de 15 días, se debe asistir a consulta con un especialista” para detectar a tiempo cualquier padecimiento de mayor gravedad como la tuberculosis, “afección que se sospecha cuando dicho síntoma se extiende por esta cantidad de tiempo”.

Además de la duración, el doctor recomienda acudir con un profesional del área de neumonología, si la tos está acompañada de:

· Fiebre

· Rinitis

· Rinorrea (goteo nasal anterior o posterior)

· Dolor de garganta

· Dolor al tragar (odinofagia)

· Dolor torácico o en el pecho

· Palpitaciones

· Dificultad para respirar (disnea)

· Acidez estomacal

· Reflujo gastroesofágico (pirosis)

· Tos con sangre (hemoptisis)

· Vómica (abundante expectoración mucopurulenta y fétida)

Es importante aclarar que, según la literatura médica, la tos puede ser aguda, si dura menos de 3 semanas; subaguda, de 3 a 8; y crónica, más de 8, afirmó el especialista de la SAV.

El neumonólogo indicó que, por ejemplo, “cuando se trata de casos de COVID-19, la tos puede ser una secuela que se extiende de tres a seis meses”.

Causas de la tos persistente

Según el doctor Torres, la tos persistente puede ser ocasionada por distintos motivos, entre los cuales se encuentran los problemas respiratorios, como la rinitis crónica o el goteo postnasal –cuyas secreciones contienen agentes proinflamatorios–, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y la intersticial difusa (EPID), asma, bronquiectasias, tuberculosis, neumonía, tumores pulmonares o endobronquiales, derrame pleural, infecciones como la rinosinusitis, entre otros.

Las causas de este síntoma también incluyen trastornos digestivos, puesto que el reflujo gastroesofágico, la hernia hiatal o las gastropatías pueden irritar las vías respiratorias debido a los fluidos gástricos, expresó el especialista.

El neumonólogo agregó que la tos puede producirse debido a componentes alérgicos, por exposición a alérgenos en el ambiente laboral o domésticos; al igual que por efectos secundarios de medicamentos, por ejemplo, como los causados por algunos fármacos para la hipertensión, como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) o los antagonistas de los receptores de angiotensina (ARA II).

Evaluaciones médicas

Para determinar la causa de la tos, el especialista realizará un interrogatorio y un examen físico, comentó el neumonólogo. También se pueden requerir estudios adicionales, los cuales varían dependiendo del tipo de afección que arroje la sospecha clínica, recalcó.

El doctor Torres explicó que, si se cree que la tos se produce por problemas respiratorios, se podría solicitar una ecografía pulmonar, radiografía de tórax, espirometría, pruebas de función pulmonar, tomografía de tórax o videobroncoscopia.

En caso de padecimientos gastrointestinales se puede indicar una endoscopia digestiva superior, y si se trata de una situación cardiovascular, se necesitaría realizar un ecocardiagrama o un electrocardiograma, mencionó el especialista.