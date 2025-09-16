Pdte. Fedeagro: productores agrícolas necesitan financiamientos para impulsar el sector

Con el objetivo de aumentar la producción, agricultores piden ayuda financiera para cumplir con la demanda interna y exportaciones de cosechas, así lo informó Osman Quero, presidente de Fedeagro, quien considera insuficiente el financiamiento actual para generar un crecimiento en las áreas de producción en el país.

Indicó que productores agrícolas hacen uso de su propio capital para continuar con las labores ante la falta de contribuciones.

“La mayoría de los insumos que se necesitan para poder desarrollar la siembra de maíz blanco y amarillo, arroz, caña, girasol, soya, las diferentes hortalizas; todo esos productos requieren de insumos que no se producen en el país y que necesariamente tienen que adquirirse desde otras latitudes. Como resultado de eso, se paga en divisas”, aseveró.

El presidente de Fedeagro informó que pese a la situación económica, la producción agrícola ha registrado un alza positiva en rubros como arroz, caña de azúcar, maíz y café.