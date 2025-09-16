Pdte. de Fesoca: producción de azúcar en el país ronda un 60 %

El presidente de la Asociación de Cañicultores de Venezuela (FESOCA), José Ricardo Álvarez informó este lunes que la producción nacional del rubro se ubica en 60 % mientras que la importación alcanza un 40 %.

Detalló que de la azúcar que se produce en el país, cerca de un 35 % se dirige al consumo industrial y aproximadamente 65 % va a los anaqueles de los supermercados.

estimó que el consumo per cápita de azúcar en el país ronda entre un 20 y un 25 kilogramos por persona al año.

Sobre la molienda de la reciente zafra, reiteró que «está entre los términos predichos que íbamos a tener» de unos cuatro millones 500 mil toneladas.

«Hubo más bien ciertos problemas operativos que no nos permitieron moler toda la caña que había en el campo», agregó.

Adelantó que se prevé comenzar a moler la siguiente zafra en la última quincena del mes de noviembre «para ver si podemos moler la mayor cantidad de caña».

Álvarez, estima que de continuar con los niveles de crecimiento de la producción nacional, en unos cinco años podrían avanzar hacia el autoabastecimiento y la exportación.