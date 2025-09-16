Otro caso de mordedura por serpiente coral en paciente pediátrico es salvado en el Iahula

Un menor de edad, de nueve años, procedente del estado Zulia, fue atendido exitosamente en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (IAHULA) tras sufrir un envenenamiento micrúrico por la mordedura de una serpiente coral. La rápida acción del equipo multidisciplinario que labora en este centro hospitalario demostró su alta capacidad de respuesta ante emergencias médicas y fue crucial para la evolución favorable del niño.

La médica toxicólogo Dubelia Montoya, informó que el paciente llegó a las instalaciones del Hospital con síntomas de intoxicación ofídica. Ante los signos que presentó el menor, el equipo de emergencia pediátrica, con el apoyo de los especialistas en toxicología y epidemiología, se activó de inmediato para su evaluación. Una vez confirmado el diagnóstico de mordedura por coral, se encendieron las alarmas de este equipo interdisciplinario.

“Se trató de un envenenamiento ofídico micrúrico, algo inusual en nuestra geografía, pero que requería una atención inmediata”, señaló Montoya.

La antivenina fue administrada según el protocolo establecido, y el niño comenzó a mostrar una reacción positiva de inmediato.

“Hoy, el paciente tiene una evolución satisfactoria de su cuadro clínico”, afirmó la médica.

Montoya, destacó el trabajo en equipo y agradeció a los colaboradores externos, que “una vez más, suman voluntades con nosotros, quienes estamos de este lado del Hospital”.

Este caso resalta la importancia de la respuesta rápida y la cooperación entre organismos públicos y privados para atender emergencias de salud en la región.