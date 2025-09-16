Más de 80 viviendas quedaron afectadas por las fuertes lluvias en Sucre

Tras el paso de la onda tropical número 34, que ha generado intensas precipitaciones y descargas eléctricas en el oriente venezolano, el sistema nacional para la gestión de riesgos reportó múltiples incidentes en el estado Sucre, en la Troncal 10, sector Corazón de mi Patria, en Carúpano, las fuertes lluvias anegaron alrededor de 80 viviendas debido a la acumulación de escombros en la vía pública, que obstruyó el drenaje natural.

Esta situación fue ocasionada por trabajos hidrológicos que se encuentran inconclusos, caída de árboles en sucre, las lluvias torrenciales también causaron el colapso de árboles en dos municipios de la región.

En el municipio Andrés Mata, un árbol cayó sobre el techo de una casa. En el municipio Ribero, en la comunidad Campoma, un árbol cayó en la vía nacional, obstruyendo el paso vehicular, la caída del árbol, también afectó las líneas de alta tensión, dejando a la comunidad sin energía eléctrica.

Es preciso mencionar que en ninguno de los casos se registraron daños humanos.