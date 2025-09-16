Lara inicia el año escolar 2025-2026 impulsando el encuentro de saberes en las aulas

Con el tradicional repique de campanas y el entusiasmo de miles de niños y jóvenes, el estado Lara dio la bienvenida al año escolar 2025-2026 desde el recién rehabilitado Centro de Educación Inicial José Ángel Álamo, ubicado en la parroquia Guerrera Ana Soto del municipio Iribarren.

El acto inaugural, marcó el inicio de un nuevo ciclo de aprendizaje y crecimiento para toda la comunidad educativa, así lo informó Nelson Torcate, Secretario General de Gobierno, quien compartió cifras prometedoras para el futuro de la educación en la región.

“Hoy se integran a las aulas más de 450 mil estudiantes de los distintos niveles educativos, por lo que desde la gestión bolivariana, conformada por el gobierno central del Presidente Nicolás Maduro, el Gobernador Luis Reyes Reyes y en esta parroquia el Alcalde Yanys Agüero, ratificamos el compromiso con la formación integral del futuro de la patria”, señaló el servidor público que Lara cuenta con 2.230 instituciones educativas.

A la par, la máxima autoridad local Yanys Agüero, indicó que la apertura del año escolar es un testimonio tangible del esfuerzo continuo del presidente Nicolás Maduro para dignificar a las instituciones educativas.

“Estamos felices de ver la sonrisa de los niños, la emoción de los docentes y la dedicación de los padres, que son la muestra más fehaciente del éxito de las políticas públicas implementadas desde todos los niveles de gobierno”, acotó que el municipio Iribarren suma 756 recintos educativos, lo que conlleva a una matrícula de más de 216.454 estudiantes.

Añadió además Agüero que se ha logrado captar e incorporar a más de 6.600 niños y niñas que estaban fuera del sistema escolar.