Directivos de Fenasopadres: escuelas privadas abarcan el 12 % de la población escolar del país

La Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (FENASOPADRES) indicó que los planteles que pertenecen a la administración privada cubren aproximadamente el 12 % de la población escolar del país.

Nancy Hernández, quien forma parte del consejo directivo de la organización, apuntó que «más de 85 % de la demanda estudiantil debe ser satisfecha por el estado con sus planteles oficiales, bien sean de administración municipal, estadal o nacional».

Indicó que es muy probable que en enero probablemente o antes de diciembre, muchos de estos planteles tengan que volver a convocar asamblea de padres y representantes y presentar un reajuste en el costo.

De igual manera, explicó que los padres y representantes de alumnos, tanto en el sector público como privado, afrontan altos gastos relacionados con la educación de los estudiantes y que estos gastos -que hasta hace una década se cubrían solo en el mes de septiembre- actualmente se calculan entre los US$200 y US$400 por alumno para la adquisición de útiles escolares y uniformes, sin incluir los textos escolares.