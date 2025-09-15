Terremoto de magnitud 7,4 frente a la costa este de Rusia

Un potente terremoto de magnitud 7,4 sacudió la península de Kamchatka, en el extremo oriente de Rusia, el pasado sábado 13 de septiembre. El evento, registrado por el Servicio Geológico de Estados Unidos, activó una alerta de tsunami para la región.

El epicentro se localizó a 111 kilómetros al este de la ciudad Petropávlovsk-Kamchatski, a una profundidad de 39.5 kilómetros. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico advirtió sobre la posibilidad de que se generen olas “peligrosas” a lo largo de las costas rusas en un radio de 300 kilómetros desde el epicentro.

De momento no hay reportes de heridos o daños importantes.

La península de Kamchatka es una zona de alta actividad sísmica. Apenas en julio, se reportó uno de los terremotos más fuertes jamás registrados, con una magnitud de 8.8, sacudió la región, lo que provocó tsunamis de hasta cuatro metros de altura y activó evacuaciones en diversas zonas del pacífico.

Las autoridades rusas se mantienen en máxima alerta y monitorean la situación ante la posibilidad de réplicas y el riesgo de tsunami.