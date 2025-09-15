Papa León XIV celebró sus 70 años de edad entre aplausos y mensajes de paz

El pontífice celebró su cumpleaños desde la plaza San Pedro. Durante el Ángelus agradeció a los fieles sus afectuosos buenos deseos. León XIV recibió mensajes de todo el mundo y también de muchos niños, que desearon la paz en todo el mundo.

También fueron muchos los dibujos enviados por los jóvenes pacientes del hospital infantil Bambino Gesú de Roma.

Entre los primeros en desear al papa un feliz y pacífico cumpleaños se encontraba el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, que envió un mensaje en nombre de todo el pueblo italiano.

Se trata del papa más joven desde hace más de tres décadas, desde tiempos de Juan Pablo II, que fue elegido en 1978 a los 58 años de edad y que alcanzó la misma edad de León XIV en 1990.

Cabe destacar que en el Vaticano tradicionalmente no se celebra el cumpleaños sino el onomástico, el santo, pero los papas anteriores sí que solían pasar un día especial, recibiendo la felicitación de colaboradores, allegados, admiradores o participantes en algunas de sus audiencias.

La pasada noche, por ejemplo, miles de personas le desearon un feliz cumpleaños al papa durante un concierto en la plaza de San Pedro del Vaticano como espectáculo de cierre del encuentro mundial sobre la fraternidad humana en el que cantaron artistas como Karol G, Pharrell Williams, John Legend y el tenor Andrea Bocelli.