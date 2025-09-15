Niveles del río Orinoco descienden y salen de la alerta roja zonas de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro

Los niveles del río Orinoco y sus afluentes registran descensos progresivos en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. Según información proporcionada por Protección Civil, diversas zonas han salido del estado de alerta roja, aunque muchos sectores aún permanecen en el rango de alerta amarilla.

El descenso más notable se observa en Puerto Ayacucho, Amazonas, donde el nivel del agua se ha ubicado en 51.38 metros sobre el nivel del mar, por debajo del umbral de los 52 metros establecido para la alerta roja. En el estado Bolívar, la situación también mejora, con el nivel del río en Jobal en 40.90 metros, significativamente por debajo del límite de alerta roja (42 metros) y de alerta amarilla (41.50 metros).

Otros puntos de monitoreo en Bolívar también reflejan una tendencia a la baja. En Caicara, el nivel descendió a 34.65 metros, por debajo de los 35 metros de la alerta roja; en ciudad Bolívar, se ubicó en 17.60 metros, por debajo del límite de 18 metros; y en Palúa, el nivel del río se situó en 11.39 metros, con la alerta roja activada a los 12.50 metros. El afluente río Caroní, también en Bolívar, se ubicó en 12.12 metros sobre el nivel del mar, con la alerta roja establecida en 12.50 metros.

Finalmente, en el estado Delta Amacuro, el nivel del río en Tucupita se ubicó en 7.32 metros sobre el nivel del mar, por debajo del límite de alerta roja de 7.50 metros. Si bien las cifras indican un alivio para las comunidades, las autoridades instan a la población a mantener la cautela, ya que la situación continúa siendo monitoreada de cerca.