Cuadragésima octava Feria Internacional de Barquisimeto deslumbró en sus cuatro días

La ciudad crepuscular de Venezuela se engalanó una vez más en cada día de uno de los eventos más esperados del año: la Cuadragésima Octava Feria Internacional de Barquisimeto 2025. En una noche memorable que marcó la inauguración oficial, la ciudad se iluminó con el brillo de la esperanza y el entusiasmo de miles de visitantes.

Durante la apertura, el Alcalde del municipio Iribarren, Yanys Agüero, acompañado del Gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, destacó que la feria se consolida como un pilar fundamental para el desarrollo económico y social, reuniendo a más de 250 expositores y ofreciendo una variada gama de más de 16 atracciones para el disfrute de toda la familia.

“Estamos felices ya que hemos superado las expectativas”, agregó la autoridad local.

Un legado de tradición y progreso

Cabe destacar que la feria de este año no es solo una celebración; es un testimonio del espíritu indomable de Barquisimeto y su gente. Con la participación de una amplia diversidad de empresas y emprendedores, la feria se erige como un motor de crecimiento, fomentando el intercambio comercial y cultural en un ambiente festivo. Los stands, adornados con la creatividad de sus expositores, ofrecieron un panorama completo de la innovación y la calidad de los productos locales y nacionales.