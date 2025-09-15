Ascienden a 425 los muertos por desnutrición y hambre en Gaza por la ofensiva de Israel

Este lunes las autoridades gazatíes han revelado que el número de palestinos muertos por hambre y desnutrición a causa de la ofensiva de Israel y las restricciones a la entrega de ayuda humanitaria a la franja de Gaza ha aumentado a 425, incluidos 145 niños.

El ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un breve mensaje que durante las últimas 24 horas se han registrado tres muertos por hambre y desnutrición, ademas de afirmar que 147 personas han muerto desde que la clasificación integrada de la seguridad alimentaria en fases designara en agosto el norte de la franja como una zona de hambruna.

La ofensiva israelí, ha dejado hasta la fecha más de 64.900 palestinos muertos y cerca de 165.000 heridos y de acuerdo con la declaración del portavoz del Secretario General de la ONU, estos reportes se han convertido en algo cotidiano, lo que refleja la profundización de la crisis humanitaria y la urgente necesidad de asistencia sostenida.

Simultáneamente, los equipos humanitarios han recopilado datos sobre las consecuencias psicológicas del conflicto y es que hasta el pasado mes julio, en más de 900 hogares de Gaza reportaron un trauma continuo que conduce a problemas de salud mental, como ansiedad y depresión, ya que muchas personas viven en refugios informales hacinados, inseguros y carecen de espacio y privacidad, especialmente las mujeres y los niños.