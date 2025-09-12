Pdte. Cámara de Comercio en Caracas: se registró actividad económica baja durante el primer semestre del año

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, Luis Montero, reportó que la actividad comercial durante el primer semestre de este año tuvo una leve recesión en comparación con el mismo lapso del año pasado; sin embargo, detalló que el movimiento económico se mantuvo en un rango positivo.

Explicó que el primer semestre de este año fue «particularmente atípico» por las jornadas electorales «el primer semestre estuvo marcado por una actividad económica muy baja, una actividad comercial muy lenta. Gracias a Dios no negativa, definitivamente se conservó en el rango positivo, pero sí mucho más lento que lo que pudimos estar viendo el primer semestre del año pasado», afirmó.

La Cámara proyecta mayor movimiento económico en las gestiones comerciales en lo que resta del año debido a que »ya no hay jornadas electorales, ya hay otros vientos en términos de qué pasó con las licencias petroleras y las iniciativas que está llevando a cabo el Ejecutivo de acercamiento con el sector privado también para fomentar la producción«.

En este contexto, especificó que la cantidad de habitantes en la capital crea una transacción comercial mayor en contraste a otras ciudades, especialmente la venta y el comercio de servicio; este movimiento supera la actividad industrial en Caracas.