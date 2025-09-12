Inundaciones en Indonesia dejan muertos y cientos de desplazados

Al menos 23 personas murieron en la turística Bali y en islas cercanas debido a las inundaciones causadas por las fuertes lluvias registradas esta semana, según un nuevo balance oficial difundido este viernes por las autoridades, que aún buscan a cinco desaparecidos.

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres explicó que Bali, visitada cada año por millones de extranjeros, ha sufrido desde el martes el impacto más amplio del mal tiempo, con 18 víctimas mortales hasta ahora y dos personas con paradero desconocido.

El reporte de la agencia estatal, que apunta a una mejoría en las condiciones meteorológicas desde la noche del jueves, señala que “bali quedó paralizada por inundaciones masivas que afectaron la ciudad Denpasar -la capital balinesa- y otros seis poblados.

En Denpasar -donde se ubica uno de los principales Aeropuertos Internacionales de Indonesia- y en otras zonas de la provincia balinesa, los equipos de rescate han empezado a limpiar escombros y evacuar a residentes que aún estaban atrapados en edificaciones en medio de las lluvias.