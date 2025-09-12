Intervenidos siete de 11 ríos priorizados en La Guaira para mitigar riesgos

Autoridades de La Guaira anunciaron avances significativos en el Plan de Mitigación de Riesgos por Lluvias. Hasta la fecha, se han intervenido siete de los 11 ríos prioritarios en la región.

El secretario de Seguridad Ciudadana de La Guaira, Andrés Goncalves, detalló que los trabajos se centran en cuatro puntos clave: Puerto Cruz, Tacoa, La Quebrada, La Pedrera en Maiquetía y el río de La Veguita en Macuto. Goncalves, informó que, gracias a las labores preventivas, se han evitado daños mayores, aunque se registraron 12 viviendas afectadas en Puerto Cruz y 3 en Catia La Mar, sin víctimas ni heridos.

Por su parte, el viceministro de Obras Públicas, Juan Silva, señaló que más de 15 máquinas, entre retroexcavadoras y camiones, junto a unos 30 trabajadores, están desplegados en las labores. Silva, destacó que estos esfuerzos forman parte de un plan sostenido que inició en abril. Las cuadrillas se han enfocado en la remoción de sedimentos, despeje de cauces y limpieza de bocas de río para permitir que las aguas fluyan sin obstrucciones, reduciendo el riesgo de inundaciones en las comunidades cercanas.