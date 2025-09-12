Funcionarios del MINEC rescataron a un cunaguaro en Puerto La Cruz

El director de la Unidad Territorial Ecosocialista (UTEC), Yamil Saleh, informó que el rescate del felino fue posible gracias a la alerta de los vecinos. El animal fue localizado en un asentamiento urbano, y para garantizar su seguridad, se activó la operación de rescate.

El ejemplar, un macho joven, será sometido a una evaluación médica para determinar su estado de salud antes de tomar una decisión sobre su liberación.

Saleh, añadió que el cunaguaro se encuentra bajo resguardo en el Centro de Atención de Fauna Silvestre de la UTEC a la espera de la revisión veterinaria.

Según el director de la UTEC, los cunaguaros a menudo son víctimas de ataques, especialmente en zonas rurales, donde la gente los percibe como peligrosos. Son cazadores oportunistas que pueden cazar aves de corral y otros animales de crianza pequeños.