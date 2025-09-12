Explosión en fábrica de fuegos artificiales en Maracaibo dejó 23 heridos y 482 viviendas afectadas

El gobernador Luis Caldera informó que este jueves a las 9:37 am se produjo una potente explosión en la zona industrial de Maracaibo, dentro del municipio San Francisco, que hasta el momento dejó un saldo de 23 personas heridas y al menos 482 viviendas afectadas.

El regente describió que el incidente se originó en la fábrica de fuegos artificiales Gallo Verde, con un estallido que generó una gran columna de humo visible a varios kilómetros y una onda expansiva que se sintió en un radio de más de seis kilómetros, alcanzando incluso la Base Aérea Rafael Urdaneta y el Aeropuerto Internacional de La Chinita.

Caldera, señaló que las personas afectadas por la explosión en la fábrica de pirotécnicos están siendo atendidas por las autoridades regionales.

Señaló que equipos de bomberos de Maracaibo y San Francisco continúan labores de extinción y enfriamiento de puntos calientes. Al mismo tiempo, organismos de inteligencia, bajo la coordinación del vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, desplegaron un operativo para recabar evidencias y determinar las causas exactas del siniestro.