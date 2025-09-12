En México: ocho muertos y 57 heridos tras explosión de camión que transportaba gas

El número de muertos por el estallido de un camión cargado de gas en Ciudad de México aumentó a ocho este jueves, tras registrarse el deceso de dos heridos más, informó la alcaldía local.

La capital del país se vio sacudida el miércoles por la potente explosión de un vehículo cargado con miles de litros de gas cuando circulaba por el populoso distrito de Iztapalapa.

“Lamentamos mucho confirmar ocho personas fallecidas”, dijo en rueda de prensa la alcaldesa capitalina, Clara Brugada. Cuatro de las muertes fueron anunciadas este jueves.

La fiscal de Ciudad de México, Bertha Alcalde, señaló por su parte que “es probable” que el accidente se haya producido por “exceso de velocidad”.

Brugada, detalló que en total resultaron lesionadas 94 personas, de las cuales 22 se encuentran “en estado crítico”, incluido el chofer, y seis “en situación grave”. En total hay 67 hospitalizados.