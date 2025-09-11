Venezuela condena nuevo ataque al Sistema Eléctrico Nacional

El Gobierno venezolano condenó hoy miércoles el ataque al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en dos líneas de transmisión ubicadas en el oriente del país.

La Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) condena enérgicamente el ataque perpetrado este miércoles 10 de septiembre contra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), específicamente en dos líneas de transmisión a 230 kv, ubicadas en el oriente del país.