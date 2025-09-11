Sistema de Gestión de Riesgo desplegado para atender explosión de fábrica en el Zulia

Este jueves, funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo se encuentran desplegados en el municipio San Francisco del estado Zulia, brindando atención inmediata a los lesionados tras la explosión ocurrida en la fábrica de fuegos artificiales Gallo Verde. Así lo informó, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz a través de sus redes sociales.

En la publicación oficial, se detalló que los equipos de emergencia están trabajando intensamente en el control del incendio, logrando hasta el momento el “confinamiento de las llamas”. La institución destacó que han priorizado la asistencia de 20 afectados y la contención total del fuego.

El ministerio anunció que, una vez controlada la emergencia, se dará inicio al proceso de investigación para esclarecer las causas del siniestro y determinar las responsabilidades correspondientes.

Según reportes de medios regionales, se registraron dos explosiones en el galpón donde opera la fábrica, generando una onda expansiva que se sintió a kilómetros de distancia, afectando gran parte de Maracaibo y San Francisco.