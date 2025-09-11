Pdte. Favenpa: el 55,6% de las empresas de autopartes reportaron disminución de ventas entre enero y agosto de 2025

La Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores (FAVENPA), advirtió que los productos importados han desplazado a la producción nacional, por lo que plantean que el Ejecutivo nacional realice fiscalizaciones y cobro de impuestos a las importaciones.

Datos obtenidos a través de una encuesta realizada por la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores (FAVENPA) indican que, en los primeros ocho meses de 2025, el 55,6 % de las empresas del sector reportan una caída en las ventas.

El presidente del gremio, Omar Bautista, indicó que se calcula un descenso promedio de 1 % entre enero y agosto de este año, en comparación con el mismo periodo de 2024, por lo que advierte que el sector enfrenta un estancamiento económico.

Las empresas indicaron que el descenso en las ventas se da principalmente en productos como radiadores, ballestas, cables, frenos, baterías, entre otros y que el origen principal de esta caída es la «competencia desleal» ocasionada por las importaciones.

En ese sentido, Bautista, refirió que en los primeros cuatro meses de 2025 las importaciones de autopartes incrementaron un 18% en comparación con el mismo periodo del año anterior y que la situación se ha agudizado, ya que los productos extranjeros «han desplazado a la producción nacional» en el mercado.