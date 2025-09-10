El peronismo arrasó en Buenos Aires y desafía la gobernabilidad de Milei

Las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país al contar con 17,5 millones de habitantes, trajeron una dura derrota para el partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza, frente al peronismo. Con más del 82 % de los votos escrutados, el partido Fuerza Patria obtuvo el casi el 47 % de los votos y volvió a ser la formación política más votada en unos comicios clave en los que el mandatario argentino se implicó de forma muy activa.

