El peronismo arrasó en Buenos Aires y desafía la gobernabilidad de Milei

Las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país al contar con 17,5 millones de habitantes, trajeron una dura derrota para el partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza, frente al peronismo. Con más del 82 % de los votos escrutados, el partido Fuerza Patria obtuvo el casi el 47 % de los votos y volvió a ser la formación política más votada en unos comicios clave en los que el mandatario argentino se implicó de forma muy activa.
El presidente argentino Javier Milei habló luego de la oficialización de los resultados en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, en las que su espacio La Libertad Avanza, fue derrotado.
“Hoy los resultados no han sido positivos, y hemos tenido un revés electoral. Hay que aceptarlo”, sostuvo el mandatario. Y agregó: “Al mismo tiempo, cuando uno mira estos resultados, lo que queda claro es que ellos (la oposición peronista) tuvieron un desempeño similar al que tienen en las elecciones del tipo ejecutiva. Es decir, ellos han puesto en esta elección todo el aparato peronista que manejan hace más de 40 años y que lo hacen de manera muy eficiente”.