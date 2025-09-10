Arzobispo de Caracas confirma que dos mil venezolanos viajarán a Roma para la canonización de los nuevos santos

Se ha confirmado que al menos dos mil personas viajarán desde Venezuela a Roma para asistir a la histórica ceremonia de canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles. Ambos serán elevados a la santidad el próximo 19 de octubre en la plaza de San Pedro.

Monseñor Raúl Biord Castillo, Arzobispo de Caracas, ha declarado que se espera que la delegación venezolana crezca aún más. A los dos mil peregrinos que viajarán directamente desde Venezuela, se sumarán miles de compatriotas que residen en diferentes partes del mundo. La cifra de inscritos para asistir a los eventos conmemorativos ya supera las 10.700 personas.

Mientras la iglesia se prepara para este momento trascendental en el Vaticano, Venezuela también se alista para una celebración a gran escala. La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, anunció que el Estadio Monumental Simón Bolívar será el escenario de un homenaje masivo en honor a los nuevos santos. Este evento se llevará a cabo el 25 de octubre, una semana después de la canonización oficial.

Las festividades continuarán al día siguiente, el 26 de octubre, que coincide con el natalicio de José Gregorio Hernández. En esa fecha, cada estado del país organizará sus propios actos de celebración para honrar a los nuevos santos.