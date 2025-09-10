Afinan detalles para el inicio de la 48° edición de la Feria Internacional de Barquisimeto

Durante la 48° edición de la Feria Internacional de Barquisimeto, a celebrarse del 11 al 14 de septiembre en el Complejo Ferial Bicentenario, propios y visitantes podrán disfrutar de un variado programa que combina tradición, cultura y entretenimiento.

El alcalde del municipio Iribarren, abogado Yanys Agüero, invitó a acompañar la inauguración de la 48º edición de la Feria Internacional de Barquisimeto ¡Para la Vida!.

“Disfruta con nosotros la alegría de la Feria de Barquisimeto, el encuentro familiar, las oportunidades de negocios y el crecimiento económico de Iribarren, un municipio para la vida”.

La agenda incluye áreas dedicadas a la muestra agroindustrial e industrial con la participación de empresarios locales y nacionales, presentaciones artísticas y culturales en el Anfiteatro Don Pío Alvarado, además de espacios para el disfrute familiar como el Barquisimeto Gastronómico e Infantil, con atracciones mecánicas, inflables y actividades recreativas para todas las edades.

La feria también ofrecerá novedosas propuestas como el “Barquisimeto Futuro”, un espacio inmersivo enmarcado en la Inteligencia Artificial, junto al Festival de Bandas 2025 que reunirá talento musical durante los cuatro días de celebración. Asimismo, se llevará a cabo un networking empresarial impulsado por el alcalde Yanys Agüero con el apoyo del Ministerio de Turismo, que se suma a la rueda de negocios del Epicentro Iribarren, fortaleciendo la proyección económica de la ciudad.

A todo ello se añade el tradicional Reinado de la Feria, que este año contará con diez candidatas, consolidando así una edición que promete superar expectativas en asistencia y dinamización turística.