Trujillo: bomberos y Protección Civil atienden las afectaciones por lluvias en la entidad

Ante las precipitaciones registradas el pasado viernes en el estado Trujillo, los funcionarios de la dirección regional y municipal de protección civil, así como los bomberos se desplegaron en los sectores La Coromoto y los ríos del municipio Pampanito, a fin de atender el despeje de las vías con el removimiento de un árbol que cayó e interrumpió el paso vehicular.

Igualmente, en el sector Brisas del Valle y el Valle de Jesús del municipio Pampán, evaluaron los riesgos por el colapso de varios árboles brindando las recomendaciones necesarias ante la presencia de las lluvias y vientos huracanados.

Por otro lado, en el municipio Boconó, las precipitaciones afectaron nuevamente la vialidad con el deslizamiento de sedimentos, así como en la interrupción del servicio eléctrico.

Mientras que, en el sector La Becerra en la Loma de San José, la vía agrícola fue obstruida por la caída de rocas y material vegetal en la zona.producto de las fuertes precipitaciones.