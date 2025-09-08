Portuguesa celebra los 373 años de la aparición de la Virgen de Coromoto

En el estado Portuguesa, feligreses celebran desde este fin de semana los 373 años de la aparición de la Virgen al cacique Coromoto.

Diferentes actividades se realizan desde el fin de semana, con la famosa y tradicional cabalgata donde se honra a la patrona de Venezuela con las costumbres llaneras.

Este lunes se llevarán a cabo las principales celebraciones centrales con una gran participación de nativos y ciudadanos de otros Estados.

Alrededor de 1.940 efectivos de seguridad se encuentran desplegados para garantizar el cuidado y el bienestar de las personas.