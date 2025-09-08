Inicio / Noticias / Nacionales / Fuertes vientos derrumbaron ventanal en la Catedral de Maturín

Fuertes vientos derrumbaron ventanal en la Catedral de Maturín

08 de septiembre de 2025 - 12:37 pm Nacionales 63 Vistas

En el estado Monagas, un ventanal de la Catedral Nuestra Señora del Carmen de Maturín, se desprendió este sábado por los fuertes vientos ocasionados por la Onda Tropical N°33.

A las 11:10 de la mañana de este sábado 6 de septiembre, cuando tenía lugar una misa en honor a la Virgen del Valle con motivo del jubileo de una de las zonas pastorales de la Diócesis de Maturín, ocurrió el incidente que sorprendió a los feligreses presentes.

Los testigos señalaron que los fuertes vientos ocasionaron que uno de los enormes ventanales se desprendiera y cayera muy cerca del párroco Samael Gamboa, quien oficializaba en ese momento la Eucaristía.

El incidente no dejó heridos, no obstante, al lugar se presentaron comisiones de Protección Civil y Administración de Desastres y los bomberos estadales para evaluar los daños en la infraestructura.

