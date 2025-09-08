Fuertes precipitaciones en La Guaira genera anegaciones y vehículos arrastrados en Catia La Mar

Las intensas lluvias registradas la noche del viernes 5 de septiembre en el estado La Guaira, provocaron serias afectaciones en distintas comunidades, generando momentos de tensión y movilización colectiva.

Uno de los incidentes más relevantes ocurrió en el sector valle la cruz de zamora, en catia la mar, donde la calle principal que conduce hacia la redoma colapsó tras ser invadida por escombros y sedimentos arrastrados por la fuerte corriente.

La fuerza del agua fue tan fuerte que arrastró al menos tres vehículos, incluyendo un jeep, que se encontraban estacionados en la zona. La calle las flores, también en ese sector, quedó completamente obstruida por los escombros y el sedimento.

Ante la situación, los habitantes de la comunidad se organizaron rápidamente para mover los automóviles y limpiar la vía.

La movilización de la comunidad fue clave para mitigar los daños y empezar a restablecer la normalidad en la zona.

Por otra parte, algunos videos publicados en las redes sociales mostraron los desbordamientos en las vías durante el transcurso de la noche, evidenciando la magnitud de las fuertes precipitaciones.