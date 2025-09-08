En Trujillo esperan impulsar el turismo con la canonización del Dr. José Gregorio Hernández

La Autoridad Única de Turismo en Trujillo, María Gabriela Albornoz, expresó que la canonización de José Gregorio Hernández promete potenciar el turismo en la entidad.

En la región, 11 de los 20 municipios están dedicados a la producción de café, por lo que es un referente en Venezuela.

Albornoz, indicó que el estado Trujillo es un gran producctor de café. Actualmente es el ganador de la Taza de Oro del Encuentro Internacional del Café de Especialidad.

En esta región se presentan, además del café, atractivos gastronómicos y religiosos que se potencian con la canonización del Dr José Gregorio Hernández.