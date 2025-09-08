Cierre preventivo hacia las costas de Ocumare y Choroní por fuertes lluvias en Aragua

Las fuertes lluvias registradas desde la tarde y la noche del pasado sábado y la madrugada de este domingo en varios municipios de Aragua, generaron la movilización de los organismos de seguridad y protección para monitorear cualquier incidente.

La gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, realizó un recorrido por las zonas afectadas y ofreció detalles.

“Aquí tenemos un sistema de alerta temprano que nos permite comunicarnos con cada uno de los puntos críticos o con cada uno de los puntos donde existe neuraálgico el tema de las lluvias, no están tranquilos, ya estuvimos en el cierre preventivo hacia las dos Costas del Estado Aragua o la carretera que conecta las diferentes coscas y bueno nada todo en tranquilidad”, aseguró.

Las autoridades informaron que los municipios más afectados son Costa de Oro, Sucre y parte de Linares Alcántara, cuyas costas están siendo supervisadas para el acceso o cierre preventivo de la vía según determinen los expertos.