Carabobo: las fuertes precipitaciones dejó varios municipios afectados

Las fuertes lluvias acompañadas de ráfagas de vientos registradas entre la tarde y noche del pasado sábado en Carabobo, ocasionaron la crecida de varios en la entidad.

En el municipio Puerto Cabello, Borburata, Aguas Calientes, Goaigoaza y San Esteban aumentaron significativamente su caudal afectando las zonas de Miquija, La Toma, Las Tablas y Villastrid. En estos sectores se registraron anegaciones.

Asimismo, en Guacara, el río Yagua se desbordó en horas de la noche, afectando familias del sector La Manga.

El paso peatonal por el puente Cardonal fue restringido.

Otro de los reportes fue Naguanagua, la crecida del río Cabriales ocasionó inundaciones en avenidas principales de la zona alta del municipio. Incluso el puente Bárbula quedó colapsado, dejando a pasajeros y vehículos varados.

Finalmente, el alcalde Johan Castañeda señaló que los cuerpos de seguridad y rescate, estaban en alerta y preparados para monitorear cualquier eventualidad.