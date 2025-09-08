Abiertas las inscripciones para la Carrera 10K por el aniversario de la ciudad de Barquisimeto

La Alcaldía del municipio Iribarren, a través del Instituto Municipal de Deporte y Recreación (IMDERI), aperturó la inscripción para la carrera 10k en el marco del aniversario N°473 de la ciudad de Barquisimeto.

Este proceso para los corredores comenzó este sábado 6 de septiembre desde el Parque Recreacional y Turístico “El Obelisco”, así como también en el Complejo Ferial Bicentenario, en un horario comprendido desde las 9:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde.

Entre los requisitos que los interesados deberán presentar se encuentran: una fotocopia de cédula y un juguete tradicional (trompo, metras, perinola, entre otros), el cual permitirá contribuir en el fortalecimiento de las tradiciones en las comunidades de Iribarren.

Este evento deportivo se llevará a cabo el próximo domingo 14 de septiembre y promete ser nuevamente una experiencia única para todos los participantes. Es importante destacar que las inscripciones serán hasta el próximo viernes 12 de septiembre en los puntos antes mencionados.