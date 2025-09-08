Inicio / Noticias / Abiertas las inscripciones para  la Carrera 10K por el aniversario de la ciudad de Barquisimeto

Abiertas las inscripciones para  la Carrera 10K por el aniversario de la ciudad de Barquisimeto

08 de septiembre de 2025 - 9:01 am Noticias 86 Vistas

La Alcaldía del municipio Iribarren, a través del Instituto Municipal de Deporte y Recreación (IMDERI), aperturó la inscripción para la carrera 10k en el marco del aniversario N°473 de la ciudad de Barquisimeto.

Este proceso para los corredores comenzó este sábado 6 de septiembre desde el Parque Recreacional y Turístico “El Obelisco”, así como también en el Complejo Ferial Bicentenario, en un horario comprendido desde las 9:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde.

Entre los requisitos que los interesados deberán presentar se encuentran: una fotocopia de cédula y un juguete tradicional (trompo, metras, perinola, entre otros), el cual permitirá contribuir en el fortalecimiento de las tradiciones en las comunidades de Iribarren.

Este evento deportivo se llevará a cabo el próximo domingo 14 de septiembre y promete ser nuevamente una experiencia única para todos los participantes. Es importante destacar que las inscripciones serán hasta el próximo viernes 12 de septiembre  en los puntos antes mencionados.

