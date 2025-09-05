Tradicional bajada de la Virgen del Valle en Margarita reunió a miles de feligreses y marcó el inicio de las festividades

Con un fervor que congrega a miles de personas cada año, la tradicional bajada de la Virgen del Valle marcó el inicio de las festividades en su honor. La emotiva ceremonia vio a la imagen descender de su camarín hasta la explanada del templo, acompañada por una multitud de fieles que se reunieron para el inicio de las celebraciones de septiembre.

La homilía estuvo a cargo del obispo fernando castro aguayo, quien se dirigió a los presentes destacando el papel de la virgen como un faro de identidad y esperanza para toda venezuela.

Un detalle que captó la atención de los devotos fue el hermoso ajuar de la virgen. La imagen lució un vestido de alta costura, un regalo de yaneth elarba de maturín, como cumplimiento de una promesa por la sanación de su hijo tras un trasplante de riñón. El diseño, una pieza finamente bordada con cristales, fue obra del reconocido diseñador nidal nouaihed.

Cada año la virgen del valle convoca a millones de devotos a lo largo de todo el país. Es venerada con especial fervor por los pescadores y es considerada la patrona de los mares y de los estados orientales como nueva esparta, monagas, sucre y anzoátegui, así como bolívar y delta amacuro. La fe en “vallita” sigue siendo una de las tradiciones más arraigadas en el corazón del pueblo venezolano.