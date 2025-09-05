Tasas de cáncer de próstata han aumentado anualmente durante la última década en EEUU

Las tasas de cáncer de próstata están en aumento en Estados Unidos, especialmente en los diagnósticos en etapas avanzadas, lo que ha llevado a pacientes como Pablo Guillén y sus dos hijos a unirse a la American Cancer Society (ACS) para instar a los hombres a realizarse revisiones tempranas.

“Esta enfermedad no da ninguna espera, no hay que confiarse”, dice Guillén, de 87 años y originario de México.

Después de una lucha de más de dos décadas contra la enfermedad, el hispano lamenta que los diagnósticos de cáncer de próstata aumentaron un 3 % anual entre 2014 y 2021 en EE.UU., según el informe anual de estadísticas de cáncer de próstata de la ACS En los diagnósticos en etapa avanzada se registró un alza mayor del 4,6 % al 4,8 % anual.

El incremento se dio después de que los casos habían disminuido el 6,4 % anual en la década anterior. La mayor preocupación de Guillén, quien lleva más de medio siglo viviendo en Texas, es que muchos hombres podrían estar repitiendo su historia, pues él descubrió su enfermedad por “casualidad”.

Un chequeo de rutina por una operación de un ojo a sus 63 años llevó a los médicos a diagnosticarle cáncer de próstata.