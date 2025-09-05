Portuguesa: desplegado plan de mantenimiento integral en el municipio Ospino

Autoridades en el estado Portuguesa dieron inicio al Plan de Mantenimiento Integral para el municipio Ospino y contará con el despliegue de más de 600 hombres y mujeres, quienes trabajarán en las tres parroquias: Ospino, La Estación y La Aparición, incluyendo también el caserío La Trinidad.

Las autoridades señalaron que el objetivo es abarcar por completo la geografía municipal para brindar un servicio de calidad en materia de ornato, limpieza y mantenimiento de espacios públicos.

Por su parte, el alcalde del municipio Ospino, Yongeiby Yépez, junto a concejales, legisladores del CLEP, diputados de la Asamblea Nacional informó que ha dispuesto de un importante arsenal de herramientas y maquinaria, que incluye: 40 desmalezadoras y cuchillas de repuesto. Herramientas manuales: palas, picos, escardillas, rastrillos, machetes, limas, cepillos de barrer, guantes y botas.

Equipos de seguridad: lentes protectores y bobinas de nailon. Maquinaria pesada y vehicular: 1 hidrojet, 1 motocierra, 1 Patrol, 1 Retroexcavadora, 1 Compactador Grande, 1 Compactador Pequeño, 1 camión 350 y 1 ambulancia para emergencias.

El alcalde Yongeiby Yépez destacó que esta iniciativa marca el inicio de una gestión revolucionaria.

“Esta será una administración totalmente revolucionaria que brindará un excelente servicio de mantenimiento al casco central de Ospino y a las parroquias, tal y como lo ha instruido nuestro gobernador ejemplar, Primitivo Cedeño”, afirmó el joven burgomaestre.

Por su parte, el gobernador Cedeño resaltó la celeridad y el compromiso del alcalde Yépez con su pueblo.

“Este poderoso plan de mantenimiento arranca en Ospino, yaq lo inició Josè Àngel en Acarigua; apenas a un mes de haber sido juramentado como alcalde. Este muchacho joven de la revolución está asumiendo su compromiso con la gente. Ospino tendrá otra visión administrativa de los recursos, modo Nicolás Maduro”, expresó la máxima autoridad regional.

El Gobernador también se refirió a la importancia de la unión entre las distintas instancias de gobierno y adelantó que próximamente se harán nuevos anuncios para fortalecer el gobierno regional.

“Juntos brindaremos la mayor suma de felicidad al pueblo de Portuguesa, unidos todos por un mismo fin”, concluyó.

Cedeño anunció además un agresivo plan de asfaltado para el municipio Ospino, para terminar de derrotar la ineficacia que se había instalado en el municipio producto de la dejades de quienes, chillaron y lloraron en sus administradcones, pero nunca hicieron nada.

Con este plan, el municipio Ospino inicia una nueva etapa de gestión dedicada a la recuperación de sus espacios, mejorando la calidad de vida de sus habitantes y reflejando el trabajo mancomunado entre el poder municipal y estadal.