Pdte. CANATAME alerta riesgos por auge de talleres mecánicos informales

Hasta el primer semestre de 2025, la Cámara Nacional de Talleres Mecánicos (CANATAME), registraba una informalidad en el sector que rondaba el 65 %. Con preocupación, el presidente de este gremio, Gino Fileri, sostiene que esta situación repercute en el aumento de siniestros viales que se están registrando en Venezuela.

«¿Qué es la informalidad en el sector?, es que por ejemplo un vecino tuyo le haga los frenos a tu carro en el patio de su casa. ¿Quién certifica esa reparación?, nadie, porque no es una empresa formal. El primero de septiembre hubo un accidente de un autobús en la carretera hacia Choroní, en Aragua, con una persona muerta y decenas de heridos, presuntamente por fallas en los frenos, ¿quién le hizo esos frenos?, probablemente el mismo dueño o cualquier persona que no forma parte de un taller certificado», exclamó.

Hizo referencia a la cantidad de vehículos que circulan en la calle con luces demasiado altas que violan la Ley de Tránsito, o vehículos con desperfectos que contaminan la ciudad.

«Canatame fue parte de la ley que estipula la inspección vehicular, una norma que no se cumple en el país, que establece que los carros tienen que ser verificados después que tienen dos años de uso después de haber sido sacado como cero kilómetros. A partir de ese momento, deben ser llevados a un taller autorizado por el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), donde se certifique que esa unidad está apta para circular por el territorio nacional e internacional», resaltó.

Sostiene que son muchos los ejemplos de accidentes viales porque las reparaciones mecánicas se hacen de manera informal, como la cantidad de automóviles quemados porque las personas han decidido desarmar el tanque y cambiar la bomba de gasolina o en vez de llevarlo a un taller para limpieza de inyectores, deciden hacerlo por su cuenta.