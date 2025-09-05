OMS advierte que en el mundo hay más de mil millones de personas con desórdenes mentales

Más de mil millones de personas en todo el mundo viven con trastornos de salud mental, según los datos recientes de dos informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una cifra creciente, entre 2011 y 2021.

De esos mil millones, la prevalencia en las mujeres es de un 14.8 % y en los hombres, de un 13 %. Afecciones como la ansiedad y la depresión no solo afectan a personas y familias, sino que también generan un impacto económico global considerable.

La OMS subrayó la urgencia de ampliar y reformar los servicios de salud mental, e insistió en que la atención en este ámbito debe considerarse un derecho fundamental.

Los informes “Salud mental mundial hoy” y “Atlas de Salud Mental 2024” de la OMS revelaron que los trastornos de salud mental constituyen la segunda causa más importante de discapacidad a largo plazo.

Estos trastornos afectan a personas de todas las edades y niveles de ingresos, con una alta prevalencia en todos los países y comunidades.