En Trujillo recuperan torre de alta tensión afectada por fuertes vientos

El servicio eléctrico ha sido completamente restablecido en varias parroquias del estado Trujillo, luego de que una torre de alta tensión colapsara debido a los fuertes vientos y las intensas precipitaciones del pasado martes.

La estructura afectada fue la torre 67 de la línea Valera II – Isnotú – Mendoza – Valle Verde, ubicada en el sector Chacoy Pitijot de la parroquia La Pueblita del municipio Rafael Rangel. El colapso interrumpió la energía en Betijoque, Isnotú y la parroquia La Pueblita, dejando a miles de trujillanos sin servicio.

El gobernador Gerardo Márquez, a través de sus redes sociales, confirmó que la recuperación fue un esfuerzo conjunto que duró más de 24 horas continuas. En estas labores participó la clase trabajadora de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) en un trabajo mancomunado con la alcaldía del municipio Rafael Rangel.

Las maniobras de reparación, que incluyeron el armado de una nueva estructura, se desarrollaron bajo condiciones climáticas adversas. A pesar de los desafíos, los equipos lograron restablecer el servicio al 100 %, garantizando que la vida cotidiana y las actividades productivas de la región pudieran volver a la normalidad.