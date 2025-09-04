Sancionarán a motorizados que transporten a niños menores de 10 años

El director del servicio de Tránsito de la Policía Nacional Bolivariana, Willian Blanquis, informó que queda prohibido transportar a niños menores de 10 años como pasajeros en motos. Aquellos que ignoren esta norma enfrentarán sanciones legales, como parte de los esfuerzos del ejecutivo nacional para reducir los accidentes de tránsito.

Además, Blanquis, reafirmó que las acrobacias en moto, están estrictamente prohibidas en calles y carreteras nacionales. Estas medidas, impulsadas por el ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a través de su frente preventivo, buscan promover una cultura de movilidad segura y responsable.

El funcionario también recordó a los ciudadanos que para conducir una motocicleta es indispensable ser mayor de edad y contar con una licencia de segundo grado, en cumplimiento con la ley de transporte terrestre. En este sentido, aclaró que no se emiten licencias a menores de edad y que la producción de motos para ese grupo etario ha sido suspendida.

Finalmente, destacó que estas acciones forman parte del programa nacional “conduce por la vida”, que, bajo el lema “Si enciendes tu moto, no apagues tu Vida”, ha reforzado las estrategias de prevención dirigidas a los motorizados. El objetivo es preservar la vida propia y la de los demás, fomentando una conducción consciente y el respeto a las normas de tránsito.