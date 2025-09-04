Ascendió a 17 los fallecidos en el accidente de funicular en Lisboa

El número de fallecidos en el accidente del miércoles del Ascensor de Gloria (Elevador da Glória), un conocido funicular turístico del centro de Lisboa, aumentó a 17, tras la muerte anoche de 2 de los heridos, informó este jueves una portavoz de la Protección Civil.

La portavoz indicó que entre los fallecidos hay 7 hombres y 8 mujeres, y que todavía no tiene datos sobre las 2 heridos que perecieron en el hospital. Hay un total de 23 heridos.

Las autoridades de Portugal anunciaron también que entre los heridos que fueron llevados a hospitales tras el accidente del Elevador da Glória, hay portugueses, coreanos, canadienses, italianos, franceses y suizos, además de dos españoles.

Una portavoz de la Protección Civil lusa ofreció datos sobre las nacionalidades de los 23 heridos y rehusó dar información sobre el origen de los 17 muertos en el accidente.

En un comunicado, la compañía precisó que el fallecido es André Marques, un guardafrenos de la Estación de Santo Amaro, que ayer estaba trabajando en el funicular, conocido como Ascensor de Gloria (Elevador da Glória), que descarriló por causas aún desconocidas.