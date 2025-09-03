SENIAT supera los 602 millardos de bolívares en recaudación durante 2025

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) ha superado los 602 millardos de bolívares en recaudación durante el año 2025, según informó su superintendente, José David Cabello. El monto exacto alcanzado es de 602.749.402.980 bolívares.

En el mes agosto, la recaudación total fue de 115.021.476.710 bolívares. Este monto se distribuye en diferentes áreas: el Impuesto sobre la Renta (ISLR) aportó 23.750.010.481 bolívares, mientras que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sumó 3.153.106.407 bolívares.

En materia aduanera se recaudaron 35.896.311.475 bolívares, y por concepto de otras rentas internas se obtuvieron 12.222.048.347 bolívares, incluyendo impuestos sobre cigarrillos, licores, sucesiones, multas, intereses y otros.

José David Cabello destacó que estos resultados reflejan el compromiso sostenido del Seniat en la captación de recursos, con el propósito de contribuir al desarrollo económico y social del país.