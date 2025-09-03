Nuevo fármaco consigue reducir significativamente la hipertensión arterial resistente

Un ensayo clínico de fase III dirigido por un profesor de la University College London (Reino Unido) ha demostrado que un nuevo tratamiento reduce significativamente la presión arterial en personas cuyos niveles se mantienen peligrosamente altos, a pesar de tomar varios medicamentos existentes.

Mundialmente, alrededor de 1.300 millones de personas padecen hipertensión arterial y, en aproximadamente la mitad de los casos, la afección no está controlada o es resistente al tratamiento. Estas personas corren un riesgo mucho mayor de sufrir un infarto, un accidente cerebrovascular, una enfermedad renal y una muerte prematura.

Los resultados se han presentado en el congreso 2025 de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) en Madrid y se publican simultáneamente en la revista ‘new England Journal of Medicine’.

Los resultados sugieren que este fármaco podría ayudar potencialmente hasta 500 millones de personas en todo el mundo.