Nació cachorra de pantera nebulosa en el zoológico de Nashville

Se llama Gemma y es el ejemplar número 45 nacido en este recinto, uno de los más comprometidos con la protección de esta especie en peligro de extinción desde 1991.

Las particularidades de este felino tropical, desde su agilidad trepadora hasta sus problemas genéticos, destacan la complejidad de su conservación en zoológicos.

Según informó el zoológico, la pequeña felina está siendo criada “a mano” por el equipo veterinario, lo que significa que su alimentación y cuidado están a cargo de humanos en una etapa en la que, en condiciones naturales, dependería de sus padres.

El método de crianza manual ha demostrado ser crucial para aumentar las tasas de supervivencia de los cachorros de pantera nebulosa.

La pantera nebulosa es una especie clasificada como “vulnerable” en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.