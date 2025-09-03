La Guaira proyecta planta de trigo más grande de Latinoamérica

El estado La Guaira plantea consolidarse como referencia de la industria triguera venezolana con la construcción de la que será la planta procesadora de trigo más grande de Latinoamérica, una inversión que supera los 50 millones de dólares y que forma parte de los 13 proyectos actuales de la Zona Económica Especial (ZEE) de la región.

El anuncio fue hecho de manera conjunta por el gobernador de la entidad, José Alejandro Terán, y el superintendente nacional de Zonas Económicas Especiales, Johann Álvarez.

La nueva planta, que se ubicará en el sector Puerto Viejo, parroquia Catia La Mar, tendrá una capacidad de producción de 48 mil toneladas mensuales de trigo procesado. Se estima que su construcción generará 150 empleos directos en esta fase y, una vez operativa, unos 400 puestos de trabajo permanentes. El tiempo estimado de ejecución del proyecto es de entre 18 y 24 meses.