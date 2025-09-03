Consecomercio y Cámara de Comercio de La Guaira proponen alianza público – privada para optimizar la eficiencia portuaria

Consecomercio y la Cámara de Comercio de La Guaira consideran necesario la implementación de un modelo de cooperación entre el sector público y privado, para mejorar la eficiencia portuaria y que el país recupere su competitividad a nivel internacional.

La coordinadora de la Comisión de Aduanas de la Cámara de Comercio de La Guaira, Cipriana Ramos, explicó que la baja actividad en los puertos se debe a la contracción económica y la disminución del poder adquisitivo de los venezolanos.

Señaló que, aunque se han hecho mejoras, persisten fallas en los equipos y la tecnología, situación que causa costos adicionales y retrasos.

Ramos, destacó que es urgente publicar el protocolo de exportación para simplificar los trámites.

Por su parte, Gretsy Marín, representante de Consecomercio, subrayó que los procesos aduaneros siguen siendo lentos porque muchos trámites aún se hacen de forma manual, con documentos físicos, lo que afecta la velocidad de las operaciones.